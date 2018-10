Deel dit artikel:













Viva Italia in huize Berga/Belloni Viva Italia in huize Berga/Belloni (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

MARATHONSCHAATSEN - Als importeur van handgemaakte fietsschoenen uit Italië verfrist marathonschaatser Ingmar Berga (34) uit Hoogeveen het Nederlandse wielerpeloton. Met tweevoudig Olympisch kampioen Kjeld Nuis en winnaar van Olympisch zilver Theo Bos in zijn klantenkring, gaan de zaken goed. Morgenavond begint de 34-jarige marathonschaatser aan zijn vijftiende seizoen in de Topdivisie.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik denk dat ik nog wel drie of vier jaar doorga als het allemaal lukt. Ik wil niet als pelotonvulling meerijden. Ik weet ook dat ik sterk genoeg ben om goed werk voor de ploeg te doen. Maar dat is niet het doel. Ik wil gewoon nog wedstrijden winnen", aldus Berga.



Kleurige handgemaakte fietsschoenen uit Italië

De oer-Hollandse marathonschaatser is al tien jaar getrouwd met de Italiaanse Valentina Belloni. Samen wonen ze met hun twee dochtertjes in Hoogeveen. Belloni was jarenlang bondscoach van de Nederlandse skeelerjeugd. Berga runt vanuit huis een webshop in kleurige, handgemaakte fietsschoennen van ontwerper Luigino Verducci. Zijn vrouw Belloni, die zelf 19-voudig wereldkampioene op de skeelers is, zorgde voor de eerste contacten.



"Ik werd in mijn skeelertijd door hem gesponsord. Hij maakt schoenen op maat die er ook nog eens heel mooi uitzien", verklaart Belloni. "Ik kan er nog niet van leven. Maar dat hoeft ook niet nu ik nog schaats. Maar dat is in de toekomst wel een mooi doel", vult Berg aan.



'Als je gouden schoenen hebt, moet je ook winnen'

In zijn huis in Hoogeveen staan oranje, zwarte, witte en blauwe wielerschoenen. Maar de gouden varianten springen het meest in het oog. "Negen van de tien mensen zeiden in het begin: als je gouden schoenen hebt, moet je ook winnen. Maar ik denk altijd: als je iets mooi vindt, waarom zou je het dan niet mogen kopen?", licht Berga toe die zelf ook op gouden schaatsen z'n rondjes rijdt. "Maar Nederland is om. Je ziet steeds meer liefhebbers die met gekleurde schoenen rondrijden. En de gouden schoenen verkoop ik het meest."



200 kilometer

Inmiddels is Berga twee keer Nederlands Kampioen op kunstijs en natuurijs. Maar hij heeft de laatste jaren behoorlijk veel last gehad van voorhoofdholteontsteking, waardoor hij vaak niet fit was. Steeds probeerde hij het zelf op te lossen, maar na het vorige schaatsseizoen liet hij zich opereren. Komend schaatsseizoen wil hij zich graag laten zien op de 200 kilometer. "Het is toch iets in m'n carrière waar ik nog niet goed op heb gereden. Het is ook een mindset: tot honderd kilometer vond ik het leuk. Het is wel leuk als dat wel op je palmares staat."



Live op rtvdrenthe.nl

