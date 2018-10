Ravage op A28 veroorzaakt door chauffeur bietenauto

De 44-jarige chauffeur van de bietenauto is de veroorzaker van het ongeluk met drie vrachtwagens op de A28 bij Assen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond half zes.

De chauffeur uit Roden reed volgens de politie met zijn bietenwagen richting Groningen toen hij door nog onbekende oorzaak in de middenberm van de snelweg belandde. Zijn truck schoot door de vangrail en kantelde. Hij wordt officieel verdacht van het veroorzaken van gevaar op de weg.Op dat moment reden aan de andere kant van de vangrail twee vrachtwagens met post en bouwmaterialen richting Hoogeveen. Zij kwamen in botsing met de bietenauto. Die vrachtwagens werden bestuurd door een 37-jarige chauffeur uit Assen en 69-jarige trucker uit Groningen.Alle drie de chauffeurs zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze waren allemaal aanspreekbaar, zegt een politiewoordvoerder. De chauffeur van de bietenauto moest door de brandweer uit zijn auto worden geholpen.Op de snelweg ontstond een ravage. Niet alleen door de vrachtwagens, maar vooral ook door de bieten en bouwmaterialen die op de A28 terechtkwamen. Inmiddels is de ravage zo goed als opgeruimd. Hoe lang de weg nog dicht is, is onduidelijk.De 44-jarige chauffeur uit Roden wordt verhoord als hij uit het ziekenhuis is, zegt een politiewoordvoerder. Ook wordt zijn telefoon onderzocht om te kijken of hij daardoor is afgeleid onder het rijden.