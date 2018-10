'Je mag hier je eigen ideeën ontwikkelen en bepalen hoe die wijk eruit komt te zien'

Herman Weggemans, Wim Stevens en Jeroen Nijland staan met hun voeten in het gras en kijken uit over het Lievingerveld tussen Lieving en Beilen. Dat op deze uitgestrekte vlakte van ongeveer 22 hectaren een hele buurtschap komt te staan, is moeilijk voor te stellen. Toch lijken deze ideeën van de toekomstige bewoners steeds meer realiteit te worden. Nu moeten alle ideeën alleen nog samen in één plan passen.

Het voordeel is, je mag hier je eigen ideeën ontwikkelen en gezamenlijk bepalen hoe die wijk eruit komt te zien. Herman Weggemans

Het zijn echt mensen die zelf willen bepalen hoe ze willen gaan wonen. Herman Weggemans

Het kost een hoop vrije tijd. Er gaat echt heel veel tijd in zitten. Herman Weggemans