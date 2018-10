Ondernemen in Drenthe: Alleen stof komt je aanwaaien, voor de rest moet je hard werken

Ondernemer Jan Bloemhof uit Ansen heeft er zo ongeveer zijn levenswerk van gemaakt. Coachen van zijn personeel. Bloemhof heeft verschillende bedrijven in Meppel en Rouveen.

Bloemhof was nooit zo'n ster, zo zegt hij zelf. Als verkoper begon hij in Meppel met één auto. Dat zijn er nu inmiddels zo'n 8000 per jaar. "We kopen auto's in via dealers en verkopen ze verder." Daarnaast heeft hij ook een uitzendbureau.Bloemhof schreef ook boeken over leiding geven. Daarnaast maakt hij regelmatig Youtube filmpjes met boodschappen voor zijn personeel. "Je moet altijd blijven vernieuwen. Anders red je het niet."Maar misschien zijn de wijsheden van zijn moeder voor hem wel het meest belangrijk. "Ik wilde eigenlijk na mijn opleiding een uitkering aanvragen en gaan reizen. Net als mijn vrienden. Mijn moeder werd ontzettend boos. Ze zei tegen me: 'Alleen stof komt je aanwaaien, voor de rest moet je hard werken.' Dat heb ik goed in mijn oren geknoopt."Meppel is één van de plaatsen in Drenthe waar je een Japans bedrijf vindt, Astellas. In Emmen vind je ook Teijin, Jellice en Menicon. Een Drentse delegatie was bij ze op bezoek. "Puur om je gezicht te laten zien en je contacten warm te houden", zo zegt Gerard Lenstra van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM)Japanse bedrijven zijn daar volgens Lenstra gevoelig voor. "En het is belangrijk om te laten zien dat Drenthe een prima plek is om je te vestigen en uit te breiden."Wybrich Kaastra heeft een missie met 'haar' schouwburg Ogterop in Meppel. Ze wil zoveel mogelijk er voor zorgen dat de schouwburg zelf de broek kan ophouden. Daarvoor moet er de komende jaren nog wel wat gebeuren.De eerste stap was de horeca. "We doen sinds een tijdje de horeca zelf. Daarnaast moeten we meer inkomsten genereren uit verhuur van zalen." Maar voordat het zover is, moet de schouwburg nog wel een upgrade krijgen.'Ondernemen in Drenthe' is te zien op TV Drenthe, na het regionale nieuws. En anders online: