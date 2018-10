Deel dit artikel:













Verkeer kan weer gebruik maken van A28 bij Assen Rond vier uur ging de A28 weer open (foto: Van Oost Media)

De A28 bij Assen is in zuidelijke richting weer open. De weg was een groot deel van de dag afgesloten na een ongeluk met drie vrachtwagens. Een bietenauto raakte daarbij zijn lading kwijt.





De andere kant van de A28 is volgens Rijkswaterstaat vanaf 16.30 uur weer te gebruiken door automobilisten.



Het ongeluk gebeurde vanochtend om half zes. De vrachtwagen met bieten schoot door de middenberm. De weg lag bezaaid met bieten en het schoonmaken van de plakkerige laag was lastig. Er werd ook rekening mee gehouden dat de weg opnieuw geasfalteerd zou moeten worden, maar dat blijkt niet nodig.De andere kant van de A28 is volgens Rijkswaterstaat vanaf 16.30 uur weer te gebruiken door automobilisten.