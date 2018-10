Drenthe Toen #7:Vollek!, de invloed van het buskruit en De Weide

Het buskruit ontketende een bouwrevolutie waarvan de sporen in Coevorden nog te vinden zijn. We gaan samen met Herr Doktor Andreas Eiynck op zoek.

Ook komt de Groningse band Vollek! langs om te vertellen over hun band met Veenhuizen. Verder is er onder meer aandacht voor de brandweer van Meppel, horen we over het initiatief om het kanaal Dedemsvaart naar Coevorden weer bevaarbaar te maken en leren we meer over de geschiedenis van de woonwijk De Weide bij Hoogeveen.- De Weide was ooit buitenstreek van Zuidwolde, nu een woonwijk van Hoogeveen. Albert Metselaar en Marga Zwiggelaar schreven een boek over de wijk.- In Old Neis leest Aaldert deze keer in oude kranten over de ziekte hondsdolheid. Hij slaat de Drentse en Asser Courant van 28 november 1918.- De uitvinding van het buskruit zorgde voor een bouwrevolutie. De sporen van die revolutie zijn nog te zien in Coevorden. Herr Doktor Andreas Eiynck vertelt erover en over het fenomeen 'vestingstad'.- Het kanaal Dedemsvaart naar Coevorden moet weer bevaarbaar worden. Dat wil de historische vereniging Avereest.- De Groningse band 'Vollek!' schreef liedjes over de geschiedenis van Veenhuizen. Twee bandleden vertellen over hun inspiratiebron. Natuurlijk horen we ook een nummer uit hun werk.- In het Historisch Centrum aan de Sluisgracht in Meppel is een expositie te zien over de geschiedenis van de Meppeler brandweer. We krijgen een rondleiding.- Ook deze keer doken we een oude opname uit het RONO-archief op. Deze keer een stukje uit het programma 'Met mooie muziek meer mens' over muzikale vorming.- Lydia Tuijnman en Lukas Koops zetten wat culturele activiteiten op een rij. Er is onder meer aandacht voor een proeverij van streekgerechten in Staphorst. Ook kunnen mensen een bezoekje brengen aan de 'herfstfabriek' in het Veenpark.- Historicus Paul Brood leidt ons weer langs verdwenen huizen van stand in Drenthe. Deze keer is Huis Vennebroek bij Anloo aan de beurt.- In het boek 'Jeugdherinneringen' schreef Wiebe Kruijer 300 pagina's vol verhalen over zijn jeugd. Robbert Oosting draagt voor uit het werk van Kruijer.Marga Zwiggelaar -Albert Metselaar -Herr Doktor Andreas Eiynck -Barend Rooseboom -Freddie van der Beek -Ben Logher -Joke ten Lande Cuperus -Ria Brinkman -Paul Brood -Lukas KoopsDe podcast van Drenthe Toen is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.We zijn ook te vinden op onder meer Pocket Casts TuneIn en Podbean Genoten van Drenthe Toen? Abonneer je ook op onze Drenthe Sportcast over de (amateur)sport in Drenthe, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude) radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.