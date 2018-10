Assen zoekt een nieuwe nachtburgemeester

Zed Zeedy, de nachtburgemeester van Assen, wil het stokje doorgeven. De afgelopen twee jaar kwam hij op voor het Asser nachtleven, als echte pionier. En dat bleek lastiger dan gedacht.

Het begint als een rebelse actie. Assen kan ook wel een nachtburgemeester gebruiken, vindt Chris Garrit. Als voormalig nachtburgemeester van Groningen is hij dé voorvechter van de vrijwillige erefunctie. En vanaf dan wordt alles in no time geregeld.Zed Zeedy krijgt de burgemeestersketting overhandigd van niemand minder dan Marco Out. Zijn wederhelft voor als de zon schijnt. Ze zullen elkaar de komende twee jaar niet veel treffen, maar Zeedy gebruikt hem wel regelmatig als klankbord. Gewoon, via whatsapp."Het was echt pionieren", zegt de nachtburgemeester tijdens de Asser Popronde. Zeedy heeft z'n ketting omgehangen, maar ook zonder de ambtketen is hij een opvallende verschijning. Veel Assenaren herkennen hem en zwaaien of geven een knuffel.Zeedy: "Ik heb dit met heel veel passie gedaan, maar ik kon niet de juiste aansluiting vinden." Hij krijgt maar langzaam goed contact met ondernemers en de politiek. Contacten die noodzakelijk zijn om iets voor elkaar krijgen.Zo wil Zeedy een poppodium in de Drentse hoofdstad, vindt hij dat de Talent Stage moet terugkomen tijdens de TT en richt hij een stichting op voor de Asser Kunstcultuur ( PopMixArt ). Allemaal nog zonder veel succes."Ik heb Zed met grote regelmaat bij evenementen 's nachts gezien", zegt burgemeester Marco Out. "Hij wilde graag het nachtleven in Assen verder aanjagen. Maar daar heeft hij andere mensen bij nodig en dat is jammer genoeg nog niet gelukt. Als er een nieuwe nachtburgemeester komt, gun ik die van harte dat hij met meer mensen kan samenwerken."Wat Zed Zeedy wel voor elkaar krijgt, is een stem geven aan groepen die zich eerder niet gehoord voelden. Zoals de jongeren die een discotheek moeten missen . En de talentvolle muzikanten die het in Assen zonder poppodium moeten stellen. Voor hen organiseert Zeedy af en toe optredens in de stad."Alles wat met jongeren, cultuur of muziek te maken heeft, kan meer aandacht krijgen door een nachtburgemeester", zegt Zeedy. "Ik vind het belangrijk dat de nieuwe nachtburgemeester hier ook hart voor heeft."Want de Assenaar geeft het stokje door. Hij zoekt naar een opvolger die meer tijd en energie heeft om de vrijwillige functie goed op te pakken. "Er is geen budget voor en ik heb veel in m'n eentje moeten oppakken", zegt Zeedy. "Ik heb nu gewoon geen energie en tijd meer om deze functie goed uit te voeren. En ik vind het belangrijk dat dat wel gebeurt."Zeedy organiseert een wedstrijd met voorrondes én een finale om een nieuwe nachtburgemeester van Assen te vinden. In december wordt de nieuwe nachtburgemeester gekozen. Uiteraard: midden in de nacht.Wil jij de nieuwe nachtburgemeester worden? Opgeven kan hier