Drentse Landschap gaat bossen en natuur voor Assen beheren

Het duurde een paar jaar. Maar Assen is er dan toch uit. Stichting het Drentse Landschap gaat de bossen en natuurterreinen in en rond de stad voor de komende vier jaar beheren. Ook gaat ze weer het Duurzaamheidscentrum runnen.

De Drentse natuurorganisatie is als beste uit de bus gekomen, volgens B en W, na een openbare inschrijving. De concurrent, Bosgroep Noordoost-Nederland valt buiten de boot. Assen stelde een subsidieregeling open voor meerdere partijen, om mee te dingen naar de klus.Degene met het beste beheerplan en de meest creatieve ideeën, mag voor 136.000 euro jaarlijks de regie voeren over het beheer en onderhoud. En dat blijkt het Drentse Landschap. Het werk zal vooral gedaan worden door groenmedewerkers van de gemeente en Alescon. De overdracht gaat in per 1 januari 2019.Al in april 2016 wou Assen de 450 hectare aan bos en natuur overdoen aan Het Drentse Landschap, niet alleen het beheer, maar ook in eigendom. Reden was dat de stichting veel meer kennis in huis heeft over natuurbeheer dan de gemeentelijke organisatie.Maar die overdracht liep spaak, omdat een groep particuliere boseigenaren, verenigd in het Drents Particulier Grondbezit, bezwaar maakte . Zij vonden dat zij ook een eerlijke kans verdienden. Assen trok daarop haar overeenkomt met het Drentse Landschap weer in.Uiteindelijk besloot de gemeenteraad vorig jaar dat Assen zelf de grote baas blijft over alle stadsnatuur, maar dat alleen de aansturing van beheer en onderhoud uit handen wordt gegeven. De verwachting is dat het Drentse Landschap kan zorgen voor een betere kwaliteit van al het bos en de natuur- en recreatiegebieden.Verder moet het Duurzaamheidscentrum bij het Asserbos een boost krijgen. De stichting is daar al sinds 2015 al actief met educatieve programma's. Ze moet nu zorgen voor doorontwikkeling van het centrum, met educatie, informatie, activiteiten en communicatie, om meer bekendheid onder inwoners te krijgen.