Het orgel van de Magnuskerk viert zijn driehonderdste verjaardag Het orgel van de Magnuskerk in Anloo (foto: Ineke Kemper/RTV Drenthe) De Magnuskerk in Anloo (foto: Ineke Kemper/RTV Drenthe)

Driehonderd jaar oud worden, ga er maar aanstaan. Het orgel van de Magnuskerk in Anloo is het gelukt. Vandaag, driehonderd jaar geleden in 1718, werd er voor het eerst op het orgel gespeeld. En dus is er een verjaardagsfeestje.

Geschreven door Ineke Kemper

Driehonderd jaar geleden klonk het orgel heel anders dan nu, vertelt organist Doewe Kraster. "Niet ritmisch en langzaam. Honderd jaar later klonk de zang al veel vlotter en ritmischer, en vandaag de dag zitten er veel modernere klanken bij de liederen die we zingen."



'Stukje vakwerk'

"In het noorden van Nederland zijn meer orgels die al oud zijn, maar vroeger werden ze niet goed onderhouden", vertelt Marin Panman van de Stichting Vrienden van de Magnuskerk. "We zijn heel zuinig geweest op dit orgel. Het is ook een echt stukje vakwerk van de beroemde orgelbouwer Schnitger en zijn meesterknechten Radeker en Garrels."



Toneelstuk

De verjaardag van het orgel wordt gevierd met een toneelstuk geschreven door Paul Brood. Spelers van De Etstoel spelen de inwijding van het orgel na. "Daarin speelt mevrouw Ellents een belangrijke rol", aldus Panman. "Zij heeft het orgel geschonken en wil het natuurlijk horen spelen in de kerk. Maar het wordt dan bespeeld door een organist die er niet op kan spelen. Dat levert gedoe en rumoer op in de kerk. Uiteindelijk komt het goed en staat er een echte organist op die het orgel bespeelt en dan komt alles goed."



Mensen die op verjaardagsbezoek komen, hoeven trouwens geen cadeautje mee te nemen. "Nee hoor, dat het orgel er na driehonderd jaar nog steeds is, is voor ons hét cadeau!", vertelt Panman.



Voorstelling

De voorstelling in de kerk begint vanmiddag om vier uur. Om acht uur 's avonds wordt de verjaardag van het orgel afgesloten met een orgelconcert van Jochem Schuurman.