Duizend kilo klei wordt vuurbeeld in Rensenpark in Emmen Er wordt druk gebouwd aan het vuurbeeld in het Rensenpark in Emmen (foto: RTV Drenthe)

In het voormalige olifantenverblijf in het Rensenpark in Emmen verrijst dit weekend een Vuurbeeld.

Vrijwilligers toveren duizend kilo klei om tot een beeld dat als een soort vuurhaard kan dienen. Vandaag is de hoofdvorm gemaakt, morgen mogen kinderen het beeld afmaken en versieren met kleine beeldjes en decoraties.



Jos Boerjan en Dineke Oosting zijn de kunstenaars die het project begeleiden. "We gaan door tot de klei op is", zegt Jos Boerjan. "We hopen een beeld van een meter hoog te maken. We bouwen een beeld dat gelijk een soort oven is. We willen het publiek laten zien wat er gebeurt met klei als je het verhit en bakt. Normaal gebeurt dat in een oven."



Zondag wordt het beeld ingepakt en wordt de klei gebakken op elfhonderd graden. Dat duurt zo'n acht uur. Rond 18.00 uur is het beeld gloeiend heet en klaar om vervolgens te worden onhuld.



Het project is een initiatief van het Centrum Beeldende Kunst Emmen in het kader van Oktobermaand Kindermaand.