Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

De herfst is nu echt begonnen in onze provincie. Een terrasje pakken zit er daarom misschien niet meer in, maar natuurlijk zijn er dit weekend wel weer allerlei activiteiten en evenementen in Drenthe. Al enig idee wat je gaat doen? We hebben een aantal tips op een rijtje gezet.

Bert Gabriëls komt voor de derde keer naar Nederland met zijn slimme comedy, verpakt in doordraaiende redeneringen. Inbeantwoordt hij de vraag of het mogelijk is om gelukkig te zijn in deze wereld met filosofische spitsvondigheden, hilarische situaties en recht-voor-z’n-raap-comedy. De show in De Nieuwe Kolk in Assen begint vanavond om 20.30 uur.Vanavond kun je in cultuurpodium VanSlag genieten van Etta James, althans een eerbetoon aan deze legendarische zangeres. Krakers als Tell Mama, Something Gotta Hold On Me en Rock Me Baby komen voorbij. Stralend middelpunt van de tribute band is de Arnhemse zangeres Floor Kraayvanger, Nederlands' eigen 'grand lady of soul, rock and rhythm & blues'. De show begint om 21.00 uur.Sportievelingen moeten zaterdag richting Rolde. Daar vindt RunForestRun Indian Summer plaats. Het evenement maakt deel uit van het Indian Summer Ultra-evenement dat op dezelfde dag plaatsvindt. Het parcours loopt door twee mooie gebieden van het Nationaal park Drentsche Aa: het Balloërveld en de Gasterse Duinen. Er zijn twee afstanden: 14 en 27 kilometer. Aanmelden kan via de website Niet bang aangelegd? Dan moet je zaterdag naar het Buitencentrum van het Drents-Friese Wold. Daar kun je genieten van een bijzonder schouwspel: het moment waarop de dag overgaat in de nacht. Kleuren vervagen en geluiden veranderen. Uiteindelijk komen de sterren tevoorschijn. De schemerschim doet regelmatig haar ronde door het Drents-Friese Wold in de schemering. Ze kent de geheimen van het gebied en deelt deze nu en dan met anderen. Tijdens deze niet-alledaagse belevingstocht worden alle zintuigen aangesproken. Het evenement is ook geschikt voor kinderen. Meer informatie op de website van Staatsbosbeheer Op zaterdagavond kun je swingen in café Rue de la Gare in Emmen. Daar treedt de Groningse band The Sidekicks op. Ze typeren de eigen muziek als 'Sidekicksound', een mix van stijlen als blues, rock, pop en jazz. Vorig jaar werd de nieuwe cd 'Texas of the North' uitgebracht. Het album bevat twaalf door de bandleden zelf gecomponeerde nummers. Muziekkenners als Johan Derksen en Ron Jans hebben zich positief over de band en de twee albums uitgelaten.Het optreden begint om 23.00 uur. De toegang is gratis.Altijd al willen weten hoe een ploegpaard z'n werk doet? Dan moet je zondag vanaf 11.00 uur in Orvelte zijn. Daar is het dan het Dag van het Ploegpaard. Bezoekers kunnen prachtige demonstraties van het ploegen met paarden zien op de akker aan de Noordes. Deelnemers komen uit binnen- en buitenland. Een sfeervolle dag in het monumentendorp Orvelte.Nog meer muziek, maar dan op zondag. In Coevorden kun je genieten van Wout & ik. Dit duo bestaat uit Wouter Pothoven en Jeanette Croezen. Ze spelen sinds een klein jaar samen en brengen sfeervolle luisterliedjes, Nederlandse en Franse chansons en lichte jazzmuziek. Wouter is klassiek geschoold; Jeanette stond in 2017 in de finale van het Drèents Liedtiesfestival met haar eigen liedje 'Wieder'. Het optreden in Museum Thijnhof begint om 11.00 uur.