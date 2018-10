Wijkvereniging Marsdijk geeft Assen veeg uit pan

Een flinke tik op de neus krijgt het Asser stadsbestuur van Wijkvereniging Marsdijk. Waarom houd je in vredesnaam voor Marsdijkers een inloopavond in het stadhuis, als het gaat om forse vergroting van de Lidl in Marsdijk ten koste van wijkgebouw De Dissel? "Zoiets doe je toch in de wijk zelf", stelt voorzitter Geert Doensen.

Bovendien wist de wijkvereniging, als beheerder van De Dissel, niks af van de inloop op 31 oktober over de Lidlplannen, totdat ze dat las in een nieuwsbericht. Ook dat stoort Doensen in hoge mate, vooral omdat Assen met Marsdijk nog wat goed te maken heeft. Er zijn al eerdere communicatiefoutjes geweest over sloop van De Dissel, ten faveure van de Lidl.Wethouder Janna Booij geeft meteen grif toe dat het anders had gemoeten. En dat gebeurt nu ook. De inloopavond wordt verplaatst naar De Dissel in Marsdijk, zo belooft ze meteen.De Lidl in winkelcentrum Winkelrijk Marsdijk zit al jaren in een te krap jasje. De supermarkt wordt volgend jaar bijna twee keer zo groot, en slokt aan de ene kant de winkelruimte op van een kaasboer, en aan de andere kant een deel van het wijkcentrum. Dat gaat plat.De wijkvereniging krijgt een nieuwe plek, enkele tientallen meters verderop, in een leegstaand kindcentrum waar Aska Kinderopvang jarenlang zat. Dat pand wordt voor acht ton verbouwd en uitgebreid. De Wijkvereniging Marsdijk moet na dit seizoen met al haar activiteiten over naar de nieuwe plek, zodat de supermarkt medio volgend jaar kan verbouwen.