Open dag in wijkcentrum Angelslo: 'Dit is het kloppende hart van onze wijk'

Gezellige drukte vandaag in het wijkcentrum Angelslo in Emmen. Daar werd voor het eerst na de fusie van twee voormalige buurtcentra De Cluft en De Marke een open dag gehouden en die werd goed bezocht. "Het wijkcentrum is heel belangrijk voor de buurt, het is het kloppende hart van deze wijk", zegt medewerkster Grietje Schimmel.

Diverse stands en muzikale optredens zorgen voor drukte en gezelligheid na een best wel enerverend weekje. Zo werd Catch, de organisatie die jongeren ondersteunt bij het bouwen aan hun toekomst, de toegang tot het wijkcentrum ontzegd. En dan is er nog dat andere buurtcentrum in Emmen in Bargermeer, waar problemen zijn over wie het nu voor het zeggen heeft.Schimmel wil er niet al te veel over kwijt. "Maar het klopt dat een deel van de gebruikers van het wijkgebouw Bargermeer naar ons is uitgeweken. Natuurlijk, dat is mooi voor onze omzet, maar we zien liever dat iedereen gewoon in z'n eigen omgeving terecht kan. We denken trouwens dat het goed zou zijn als de verschillende buurtcentra in Emmen meer samen met elkaar op zouden trekken."Het wijkcentrum Angelslo, dat 1 april uit de fusie ontstond, loopt intussen als een tierelier. Egbert Veenker is onlangs begonnen als beheerder en heeft de ondersteuning van zes medewerkers. De activiteiten zijn divers, van biljarten tot country linedancing. Op 17 november is er weer een feestje. Dan viert de beherende stichting het 50-jarig bestaan.