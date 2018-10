Piratenzender draait week legaal voor geld behandeling MS-patiënt

Piratenzender De Blauwe Fazant in Klazienaveen-Noord gaat een week lang non-stop legaal uitzenden, met als doel geld in te zamelen voor de 29-jarige Maxime Hoeberichts uit Klazienaveen. Hoebrichts heeft MS, een ontstekingsziekte van de hersenen en ruggenmerg.

Bij wijze van uitzondering verkreeg oud-zenderpiraat Alex Hoving toestemming om maar liefst acht dagen lang uit ze zenden op FM frequentie 105.0 Mhz. Zaterdag 20 oktober om 9.00 uur is de aftrap en ze draaien door tot zaterdag middernacht 27 oktober.Als 12-jarig kind begon Hoving illegaal met plaatjes draaien. Hij deed dat met groot plezier. Maar toen hij werd gepakt op zijn 23e stopte Hoving, omdat het risico op hoge boetes toch iets te groot werd. Hij heeft alle singles nog bewaard en kan ze nu weer van zolder halen voor een week.Zijn vrouw kwam via Facebook in contact met Maxime en toen besloot Hoving om er een goed doel aan te koppelen: geld inzamelen voor een behandeling.Maxime Hoeberichts vindt het heel bijzonder dat er een inzamelingsactie voor haar wordt gehouden. Ze heeft 65.000 euro nodig voor een stamceltherapie die in Nederland nog niet wordt vergoed door de verzekeraar. Het zou haar ziekte stabiliseren. Hoeberichts hoopt dat het gaat lukken om met de actie het benodigde geld binnen te krijgen.Hoeberichts doet zelf ook een crowdfundingactie via haar website maxtegenms.nl