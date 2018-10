Havelter bondscoach loodst Polen naar WK korfbal

KORFBAL - Het nationale team van Polen heeft zich tijdens het EK in Friesland geplaatst voor het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika. De ploeg wordt geleid door Roelof Koopmans uit Havelte.

De wiskundeleraar van Stad en Esch in Diever moest bij de beste tien landen op het EK eindigen. Dat is gelukt. Ondanks dat de Poolse ploeg de wedstrijden tegen Engeland, Catelonië, Nederland en Hongarije verloor, was de overwinning op Wales genoeg.Morgenmiddag om half vijf speelt Polen om de negende en tiende plaats tegen Ierland.