'Gelukkig hebben de buren geen last van m'n klok met scheepshoorn' Dick Ernst en zijn klok met scheepshoorn (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe) Klokmechanisme met daarachter een stuurwiel (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe) Een bijzondere creatie van Dick Ernst (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe)

Er zijn weinig mensen die kringloopwinkels zo vaak van binnen zien als Dick Ernst. Heel Nederland struint hij af, op zoek naar spullen die hij gebruikt voor zijn bijzondere Willie Wortel-achtige creaties.

De 69-jarige Hoogevener maakt van alles van de voorwerpen die hij tegenkomt. Zo hangt er bij hem thuis een klok met een scheepshoorn en een stuurwiel aan de muur. En staat er op de kast een kunstwerk met een schroef van een speedboot, een wijzerplaat en een loden vogeltje.



Handig

Ernst heeft jarenlang in de techniek bij de NAM gewerkt en heeft daarna een eigen technisch bedrijf gehad. Handig is hij dus wel. "En als ik het niet snap, zoek ik op internet hoe het moet."



Als gepensioneerde zit Ernst nog niet achter de geraniums, waar overigens geen plek meer voor is. "Het is inmiddels een soort museum geworden", vertelt Ernst in zijn rijtjeshuis, dat uitpuilt van de bijzondere voorwerpen. Vooral klokken, lampen en scheepsdetails komen veel terug in de decoratie van de woning. "Eigenlijk moet ik ermee stoppen, maar het is zo'n hobby van me."



De klok met de scheepshoorn toetert elk uur door het huis. "Maar de buren hebben er gelukkig geen last van", laat Ernst weten. "Hij is niet heel hard afgesteld."