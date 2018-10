Milieufederatie: Laat omwonenden meeprofiteren van zonneparken

Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft met een aantal andere organisaties een manifest opgesteld over zonneparken in Noord-Nederland.

In het manifest staat dat zonneparken nodig zijn, maar dat bij de aanleg er van meer rekening gehouden moet worden met omwonenden, natuur en landschap.Zo moeten zonneparken bij voorkeur worden aangelegd op daken, bedrijventerreinen, geluidswallen en verweesde gronden. Verder zou elk zonnepark samen met bewoners ontworpen moeten worden en landschappelijk worden ingepast. Ook moeten de opbrengsten op een eerlijke manier gedeeld worden.Het manifest is opgesteld door EnergieVanOns, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, de Natuur en Milieufederatie Groningen, De Friese Milieu Federatie, De Groninger Energiekoepel, Us Kooperaasje en De Drentse Koepel Energie Initiatieven.