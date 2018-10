PSV-coach Van Bommel: FC Emmen beter dan menigeen denkt

VOETBAL - PSV - FC Emmen wordt morgenavond in een uitverkocht Philips Stadion gespeeld en dat betekent dus dat ruim 35.000 toeschouwers zullen hopen op een nieuw record voor een beginnend trainer van PSV. Mark van Bommel kan namelijk bij een zege op FC Emmen het record van Eric Gerets verbreken, die de eerste acht duels van het seizoen won in het seizoen 1999/2000.

Jafar Arias maakt basisdebuut bij FC Emmen tegen PSV

Van Bommel kent in aanloop naar het treffen met Emmen nauwelijks personele problemen en zal dan ook met de vertrouwde basiself starten.De trainer is er niet bang voor dat de spelers die onlangs debuteerden als Oranje-international moeite zullen hebben met de omschakeling naar het komende Eredivisie-duel met FC Emmen, zo vertelde hij op psv.tv. "Iedereen is nuchter en relaxed. Zweven? Nee, dat doen die jongens niet. De jongens die gespeeld hebben, waren heel erg blij. Mooi toch dat ze zo terugkomen? En als ze wel zweven, dan corrigeert de groep hen wel", zei Van Bommel vrijdag op zijn perspraatje.Volgens de coach moet zijn elftal onverstoorbaar zijn. "Dat heb ik al honderd keer gezegd. Of je nu tegen UNA, FC Barcelona of FC Emmen speelt, om 20.30 uur of om 12.15 uur, op zaterdag of woensdag, het maakt allemaal niets uit. Motivatie moet je uit jezelf halen."Bovendien benadrukte Van Bommel dat Emmen een ploeg is die wellicht beter is dan menigeen denkt. De Eredivisie-debutant won al twee keer en bezet na acht speelronden de veertiende plek met acht punten."Iedereen zag hen als degradatiekandidaat nummer één, maar ze hebben gewoon al acht punten en staan boven de streep. Emmen doet het gewoon goed. Bovendien: zij zullen dit zien als uitdaging. Het is toch mooi om hier in Eindhoven te kunnen voetballen?"PSV - FC Emmen begint morgenavond om 18.30 uur. De live-uitzending op Radio Drenthe begint om 18.00 uur.