Aanhoudingen en auto's in beslag genomen in Hoogeveen In Hoogeveen heeft de politie meerdere mensen aangehouden (foto: Persbureau Meter)

In Hoogeveen is gistermiddag het arrestatieteam van de politie in actie gekomen. Op de Weg om de Oost in de stad werden meerdere mensen aangehouden.

De politie nam daarnaast twee auto's en een busje in beslag. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er precies zijn aangehouden.



Ook is het nog niet bekend waar ze van verdacht worden. De politie laat alleen weten dat het om een lopend onderzoek gaat van een andere politie-eenheid.