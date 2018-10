Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Laagje zand bedekt Brinkenweg in Emmen na gesprongen waterleiding Er ligt een laagje zand op het wegdek (foto: Van Oost Media) Er is een waterleiding gesprongen (foto: Van Oost Media) De waterleiding ging kapot tijdens werkzaamheden (foto: Van Oost Media) Het wegdek wordt weer schoongemaakt (foto: Van Oost Media)

Op de Brinkenweg in Emmen is tijdens werkzaamheden een waterleiding gesprongen. Hierdoor is een deel van de straat onder water gelopen. Ook is er veel zand weggespoeld dat nu op het wegdek ligt.

Een schoonmaakbedrijf ruimt alles op. De waterleidingmaatschappij en Enexis zijn bezig om de leiding te repareren.



Ondertussen is de Brinkenweg afgesloten, tussen de afslagen naar de Hesselterbrink en de Ruinerbrink. Hoe lang dit gaat duren is niet bekend.