Gereedschap gestolen bij inbraak in volkstuin Emmen Er is afgelopen nacht ingebroken (foto: Politie Zuidoost-Drenthe) Het is niet duidelijk wat er precies is gestolen (foto: Politie Zuidoost-Drenthe)

Inbrekers hebben vannacht huisgehouden in de volkstuinen aan de Oude Roswinkelerweg in Emmen. Volgens de politie hadden de daders het vooral voorzien op gereedschap.

Wat en hoeveel er precies is gestolen, is niet bekend. Bij de inbraken zijn verschillende schuurtjes en tuinhuisjes beschadigd.



De politie vermoedt dat de inbrekers een grote auto of aanhanger mee hadden om alle gestolen spullen te kunnen vervoeren. Getuigen wordt gevraagd zich te melden bij de politie.