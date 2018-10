Deel dit artikel:













Wildlands heeft er een giraffe bij De nieuwe giraffe is de kleinste van de twee (foto: Wildlands)

Wildlands is een dier rijker. De dierentuin heeft er namelijk een giraffe bij. Het gaat om een 2-jarig mannetje.

Het dier werd met speciaal transport naar Emmen gebracht. Volgens Wildlands is de verhuizing vlekkeloos verlopen. "Op het moment dat de giraffe de kist uitstapte en de stal inliep, werd de deur achter hem gesloten. Daar keek hij meteen nieuwsgierig rond en begon al vrij snel te eten. Na een klein uurtje, waarin de hengst kon wennen en rustig bleef, is hij bij de vrouw gezet."



Nog niet te zien voor publiek

De giraffe krijgt de tijd om nog even verder te wennen. Binnenkort maakt het dier kennis met de andere giraffen. Pas daarna kunnen bezoekers van de dierentuin hem ook zien.



De nieuwe aanwinst moet in de toekomst voor nageslacht zorgen. Volgens Wildlands is de giraffe over anderhalf jaar geslachtsrijp.