Luister live naar PSV - FC Emmen

VOETBAL - Na een weekend zonder voetbal pakt FC Emmen vanavond de draad weer op. De formatie van trainer Dick Lukkien gaat op bezoek bij de regerend landskampioen: PSV.

De Eindhovense club is ook de regerend koploper in de eredivisie en won tot nu toe alle 8 wedstrijden. Het gat met nummer 2, Ajax, bedraag inmiddels al vijf punten.FC Emmen bezet de 14e plaats en heeft 8 punten uit 8 duels gehaald. Volgens PSV-trainer Mark van Bommel is Emmen een team dat beter is dan menigeen denkt. "Iedereen zag hen als degradatiekandidaat nummer één, maar ze hebben gewoon al acht punten en staan boven de streep. Emmen doet het gewoon goed. Bovendien: zij zullen dit zien als uitdaging. Het is toch mooi om hier in Eindhoven te kunnen voetballen?", aldus de PSV-coach die vanavond bij winst een record in handen heeft: die van meest succesvolle beginnende coach ooit van de Eindhovense club.