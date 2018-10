Deel dit artikel:













Het Oude Diep tussen Mantinge en Echten in 71 schilderijtjes Een van de 71 schilderijtjes van het Oude Diep (foto: RTV Drenthe / Erwin Kikkers) Niesje Metselaar met één van de 71 schilderijtjes die ze maakte van het Oude Diep (foto: RTV Drenthe / Erwin Kikkers) Een van de 71 schilderijtjes van het Oude Diep (foto: RTV Drenthe / Erwin Kikkers) Niesje Metselaar met één van de 71 schilderijtjes die ze maakte van het Oude Diep (foto: RTV Drenthe / Erwin Kikkers) Het Oude Diep bij Echten (foto: RTV Drenthe / Erwin Kikkers De expositie 'Het Oude Diepje, Tegen de stroom in (foto: RTV Drenthe / Erwin Kikkers) Hier loopt het Oude Diep de Hoogeveensche Vaart in (foto: RTV Drenthe / Erwin Kikkers) Niesje Metselaar bij haar schilderijtjes van het Oude Diep (foto: RTV Drenthe / Erwin Kikkers)

Het Oude Diep. Een meanderend stroompje van zo'n 25 kilometer lang. Het 'diepie' ontspringt bij Mantinge en komt uit in de Hoogeveensche Vaart bij Echten. Niesje Metselaar uit Hollandscheveld legde het Oude Diep vast in 71 schilderijtjes.

Geschreven door Erwin Kikkers

"Dat kwam toevallig zo", zegt Metselaar. "Ik stond op het bruggetje bij Echten, toen ik dacht: 'Hé, waar gaat dat Oude Diepje eigenlijk naartoe?' Toen ontdekte ik dat het Oude Diep in het kanaal stroomt bij Echten."



Metselaar zag vervolgens een bruggetje en daarna een kleine stuw. "Dat was het moment dat ik dacht: 'Ik ga het hele Oude Diepje schilderen'."



Foto's

Anderhalf jaar lang was Metselaar regelmatig te vinden ergens langs het Oude Diep tussen Echten en Mantinge. Ze liep het traject stroomopwaarts. "Ik liep steeds een stuk, met m'n fototoestel in de hand. Dan maakte ik een stuk of tien foto's en dan ging ik weer naar huis. Dan schilderde ik dat in een paar weken. En als dat dan weer klaar was, ging ik weer een stuk lopen en foto's maken."



Verrassend

Metselaar is tevreden met het eindresultaat en is blij dat ze het gedaan heeft. "Het was prachtig, het was een mooi project. Heel verrassend ook. Elke keer als je weer een bocht omkwam, was het weer anders. Wat mooi!"



De expositie 'Het Oude Diepje, Tegen de stroom in', is komende week nog te bekijken in het atelier van Niesje Metselaar in Hollandscheveld.