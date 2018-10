Het regent O's in de ijsbaansoap Hoogeveen

In Hoogeveen vallen dezer dagen rond de ijsbaansoap heel wat krachttermen die beginnen met de letter O: zoals ongenuanceerd, onvolledig (college over rekenkamerrapport), onbehoorlijk bestuur (PvdA over college), ongepast en onverstandig (reactie rekenkamer op collegereactie). Gewestelijk PvdA-voorzitter Jacob Bruintjes vult de reeks aan: Overzicht, Overleg en Oplossing.

Bruintjes, oud-wethouder van Borger-Odoorn, en tegenwoordig bestuurlijk adviseur en mediator, is vanmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata kritisch over de gebeurtenissen in Hoogeveen. En vooral over de wijze waarop het college van B en W de uitkomsten van het rekenkamerrapport bestrijdt om zichzelf te verdedigen.Zo riep het college van Hoogeveen direct na het vernietigende oordeel van de Rekenkamer, dat het rapport ' onbegrijpelijk, onvolledig en ongenuanceerd' was. B en W voelden zich onterecht aangevallen.De PvdA in Hoogeveen betichtte het college vervolgens van onbehoorlijk bestuur, gezien 'het niet volledig informeren van de raad en het achterhouden van informatie en alle tekortkomingen in het proces'. En een rekenkamercommisielid noemt de collegereactie op zijn beurt weer 'ongefundeerd, ongepast en onverstandig'.Oud-bestuurder en Drents PvdA-voorzitter Jacob Bruintjes voegt aan de Hoogeveense ijsbaansoap 'graag nog zes O's toe', reageert hij in Cassata. "Allereerst zeg ik over de situatie: oh, oh oh!", aldus Bruintjes. Vervolgens komen volgens de PvdA-prominent de termen 'overzicht, overleg en oplossing' al snel om de hoek kijken."Allereerst overzicht: Je bent nu toch al te laat, want de subsidiedeadline haal je niet meer van de provincie, dus doe nu eerst een stap terug, kijk wat er aan de hand is en waar de problemen liggen. Dus zorg voor volledig overzicht."Hij vervolgt: "Dan komt 'overleg'. De raad en het college moeten allereerst eens met elkaar overleggen over de hele situatie, en dan buiten de raadsvergadering om. Want het begon ooit met de dringende oproep alles op alles te zetten voor een ijsbaan in Hoogeveen. Overleg ook met de provincie, vanwege het niet halen van de subsidievoorwaarden. En wellicht ook met Assen, want Assen staat ook raar te kijken omdat zij die 5 miljoen misliepen. En wat doet Assen nu?"Tenslotte is er het woord 'oplossing', aldus Bruintjes. "Als je eerst het overzicht krijgt en vervolgens gaat overleggen, kun je tot een oplossing komen. Want als ieder in zijn eigen kamp blijft zitten en dingen blijft roepen, kom je niet verder." Of die oplossing dan ook uitdraait op een ijsbaan in Hoogeveen, kan Bruintjes niet zeggen. "Er zal in Drenthe ergens een ijsbaan komen."Het Asser Tweede Kamerlid Erik Ziengs (VVD), die ook in Cassata te gast was, kijkt ook met verbazing naar de Hoogeveense ijsbaansoap.. Hij vindt 'de harde reactie' van wethouder Erwin Slomp en burgemeester Karel Loohuis op het rekenkamerrapport niet gepast. "In Hoogeveen past nu bescheidenheid", zegt hij."Op het moment dat je een Rekenkamer iets laat beoordelen en je gaat vervolgens volop twijfel zaaien, wat doe je dan nog met een Rekenkamer? Een Rekenkamer is een fantastisch hulpmiddel, wij gebruiken zoiets ook in de Tweede Kamer. Het college van Hoogeveen had zich héél nederig moeten opstellen, in plaats van keihard om zich heen te slaan", aldus VVD-kamerlid Ziengs, die denkt dat er uiteindelijk helemaal geen ijsbaan meer in Hoogeveen komt.Wethouder Slomp zei in Cassata dat hij nog altijd achter het harde oordeel van het college staat op het Rekenkamerrapport. "We waren inderdaad boos", vertelt hij. "We vonden dat wij in onze integriteit werden aangetast. Je mag alles van ons vinden als we iets verkeerds of iets slechts doen. Maar als je aan onze integriteit komt, kom je aan onze kernwaarden. We voelden ons persoonlijk aangevallen."Slomp blijft verder vol voor het huidige ijsbaan- en zwembadplan gaan, ondanks de kritiek van de Rekenkamer. Hij gaat ervan uit dat hij na de beslissende raadsvergadering in november er verder mee aan de slag kan. De eerste vervolgstap is dan officieel aankloppen bij de provincie om uitstel van de deadline te krijgen, besluit Slomp, "en dan is het aan Provinciale Staten."