Twee miljoenste bezoeker voor Plopsa Indoor Coevorden

De twee miljoenste bezoeker wordt in het zonnetje gezet (foto: Plopsa Indoor Coevorden)

Pretpark Plopsa Indoor in Coevorden verwelkomende vandaag z'n twee miljoenste bezoeker. Fenne van den Broek uit het Gelderse Malden was de gelukkige.

Fenne werd verrast door Plopsa-figuren en confetti. Ze bezocht het park samen met haar ouders en haar broertje. "We zijn een beetje overdonderd", reageert moeder Ronne. "Zoiets is ons nog nooit overkomen."De familie krijgt een cadeaupakket en een jaar gratis toegang tot Plopsa. Het park is sinds april 2010 open.