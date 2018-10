Tien jaar Carbage Run Rally vanavond op TV Drenthe

TV Drenthe zendt vanavond de documentaire over tien jaar Carbage Run Rally uit. De Carbage Run is een race door Europa met barrels die ouder moeten zijn dan 20 jaar en die niet meer dan 500 euro mogen kosten.

Het gaat niet om snelheid of tijd, de deelnemers moeten onderweg allerlei opdrachten uitvoeren. Bedenker is Bram Eigenraam uit Emmen. "De charme is de laagdrempeligheid en het feest eromheen. Er wordt elke avond weer een camping opgebouwd op een nieuwe plek."De documentaire laat de meest bijzondere momenten zien, volgens Eigenraam. "Je ziet een terugblik op de afgelopen tien jaar, hoe het ontstaan en gegroeid is.""En afgelopen zomer hadden we een jubileumeditie met meer dan duizend auto's en die wordt gevolgd. Je ziet een aantal teams en de opdrachten die ze moeten uitvoeren. Ze komen in een aantal rare situaties terecht", aldus Eigenraam.De documentaire over tien jaar Carbage Run Rally begint vanavond om 21.00 uur op TV Drenthe.