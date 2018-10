Deel dit artikel:













Nagengast dertiende bij tweede Superprestige veldrit in Boom Fleur Nagengast staat nog altijd aan de leiding in de Superprestige (foto: Archief RTV Drenthe)

VELDRIJDEN - Fleur Nagengast uit Beilen heeft zaterdagmiddag bij de Superprestige veldrit in het Belgische Boom de dertiende plaats behaald. De renster van Telenet Fidea Lions, eindigde daarmee als derde in haar categorie onder de 23 jaar.

Bij de eerste Superprestige in Gieten kwam Nagengast nog als achtste over de meet, daarmee was ze vorig weekend de beste in haar categorie. Dit keer moest ze haar landgenoten Ceylin del Carmen Alvarado (5e) en Puck Pieterse (11e) voor zich dulden. De overwinning ging verrassend naar de Belgische Kim van de Steene.



In het klassement voor de Superprestige staat Nagengast nog altijd aan kop in haar eigen categorie. Ze deelt de leiding nu met Alvarado. Beide hebben ze 14 punten. In de volledige ranglijst van de Superprestige is Nagengast terug te vinden op de twaalfde positie.



Bij de mannen ging de zege opnieuw naar een ongenaakbare Mathieu van der Poel.