Windhonden trainen jachtinstinct in Een Opzoek naar de 'prooi'.(foto: William Pompen/Phodograf) Klaar om op de prooi te jagen. (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

Het geblaf van de windhonden overstemt de rust van het Ronostrand in Een. Honderden honden en baasjes zijn vanuit heel Europa naar Drenthe gekomen om mee te doen aan de Internationale Herfstcoursing 2018, oftewel een race waar windhonden ‘een prooi’ zo snel en zo goed mogelijk proberen te vangen.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen



Er is een heel parcours uitgestippeld waar de prooi, een stuk plastic, langsgaat. Dat stuk manoeuvreert zich door het gebied heen, alsof het een konijn of haas is. Keurmeesters staan langs het parcours om te beoordelen hoe de honden het doen.



Ideale uitlaatklep

“Het zit echt in de hond dat ze willen jagen”, vertelt Marlou van Dijk. Zij doet vandaag met twee windhonden mee aan het parcours. “Dit is een ideale uitlaatklep voor de honden.” Van Dijk komt regelmatig op dit soort evenementen. “Ik vind het heel erg leuk omdat het zo’n internationaal gebeuren is. Afgelopen jaar ben ik bij het Europees Kampioenschap in Denemarken geweest. Ik ben een keer in Finland geweest, in Slowakije en volgend jaar wil ik meedoen in Estland.”



Van Dijk reist dus erg veel om mee te doen aan dit soort evenementen. Eén van haar honden, Kainda, is zelfs vijf keer Europees Kampioen geweest. “Dat heeft tot nu toe nog niemand anders gehaald”, lacht ze.



Enthousiasme

Gaenti, de hond van de Duitse Silke Nagel, levert wisselende prestaties. Maar dat maakt niet veel uit, want ze heeft het erg naar haar zin in Een: “de mensen zijn erg aardig, de honden zijn lief en het is een gemoedelijk evenement."



“Het belangrijkste is dat ze lekker hebben gelopen, tevreden zijn en zonder blessures het veld af zijn gekomen”, vertelt Annemiek Hawkins. Ook zij doet met twee honden mee aan de wedstrijd. “Het grootste goed is het plezier dat de honden hebben. Je hebt ook een gewone renbaan waarop de honden kunnen rennen, maar dat vind ik toch minder leuk. Dit is een veel natuurlijkere manier en dat zie je ook weer terug bij het enthousiasme van een hond.”



Hoe de honden het doen, is alleen van belang voor het baasje. Want in Een draait het dit weekend allemaal om de gezelligheid, het kletsen met mede windhondenliefhebbers en je hond te laten genieten. “Het is een hobby”, vertelt organisator Alfred Nijkamp. “Er staat niets op het spel. Dit evenement is er om de hond te laten bewegen en het jachtinstinct naar boven te halen.”