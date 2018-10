Deel dit artikel:













Sprookje promovendus Elim duurt voort: vijfde zege op rij Blijdschap op de bank bij Elim (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis) ZZVV juicht na de 1-0 van Paul Bos (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - Het succesjaar 2018 van Elim begint steeds grotere vormen aan te nemen. De promovendus won op eigen veld ook het vijfde duel in de derde klasse D: 2-1.

Geschreven door Stijn Steenhuis

In de eerste helft had de thuisformatie van Jan-Otto Benjamins niets in de melk te brokkelen tegen streekgenoot ZZVV. De gasten uit Zuidwolde verzuimden voor rust te scoren. Zo stuitten aanvallers Janou van Veen en Marco Kikkert op Elim-doelman Alex Padding.



Na de pauze brak ZZVV de ban. Na een fout van Elim, dat in januari zeer verrassend het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi won, kwam de bal terecht bij Paul Bos. De spits roeide de bal onberispelijk tegen de touwen. Het betekende de vierde competitiegoal van Bos.



Risico

Twintig minuten voor het eind bracht Benjamins Herman Klomp in. Ook werd centrale verdediger Wesley Boertien in de voorhoede van Elim geposteerd. De risicovolle omzetting zorgde in de 82ste minuut voor de gelijkmaker van gelegenheidsaanvaller Boertien.



In een zenuwslopende slotfase klopte Elim nadrukkelijk op de deur van ZZVV. Twee minuten voor tijd zorgde Mike Doldersum voor een explosie van geluid door de winnende treffer binnen te prikken.



Alleen aan kop

Door remises van concurrenten Marknesse en Nieuwleusen gaat Elim alleen aan kop. De rood-witten hebben vijftien punten uit vijf duels. Volgende week zaterdag gaat de formatie van Benjamins op bezoek bij runner-up Nieuwleusen.