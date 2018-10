Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











ACV slaat na rust toe met vijf doelpunten Marco van der Heide viert feest na zijn treffer (foto: RTV Drenthe/Myon Padding)

VOETBAL - ACV heeft in een doelpuntenfestijn op eigen veld gewonnen van WHC. Na een 0-0 ruststand kwam het duel in de tweede helft helemaal los: 5-2.

Geschreven door Ger Hensen

Dankzij de ruime overwinning stijgt ACV naar de vierde plaats in de Hoofdklasse B. De ploeg van trainer Fred de Boer loopt twee punten in op koploper Urk en nummer twee Excelsior '31. Die twee clubs hielden elkaar op een doelpuntloos gelijkspel.



ACV was tegen WHC vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij, al waren grote kansen schaars. Jonah van der Werf leverde vanaf de rechterflank enkele puike voorzetten af, maar een passend vervolg bleef telkens uit. Pascal Huser zag eerst een schot worden geblokt door de WHC-defensie en daarna lag keeper Jasper Kuiper dwars bij een hakballetje.



Gemiste penalty

Na ruim een half uur kreeg ACV een uitgelezen kans om de score alsnog te openen. Na een overtreding van Wim van 't Ende op Huser floot scheidsrechter Richard Groenewegen voor een penalty. Marco van der Heide wist echter niet toe te slaan vanaf elf meter. Kuiper keerde de strafschop. Enkele minuten voor rust dook Ezra Schrijver nog dreigend op voor het doel van WHC, maar zijn schot ging naast.



Al snel na de pauze drukte ACV het overwicht alsnog uit in de score. Na twee vruchteloze pogingen van Van der Heide schoot Schrijver van dichtbij de 1-0 binnen. De aanvaller tekende na een uur ook voor het tweede doelpunt van de Assenaren. Op aangeven van Van der Heide volleerde Schrijver de bal langs Kuiper.



Herstel

Door een fout in de achterhoede van ACV kreeg WHC de aansluitingstreffer in de schoot geworpen. Robert Schonewille scoorde simpel: 2-1. De thuisclub herstelde zich echter snel. Van der Heide tekende vijf minuten later voor de 3-1. Het derde ACV-doelpunt bleek niet voldoende om WHC knock-out te slaan. Jonathan van Marle hielp de Gelderse formatie met een kopbal in de 73e minuut aan de 3-2.



In het laatste kwartier nam ACV alsnog ruim afstand van WHC. Nande Wielink en debutant Max Jasper bepaalden de eindstand op 5-2.