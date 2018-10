HZVV blijft koploper na comebackzege, Noordscheschut redt punt

VOETBAL - HZVV heeft op eigen veld een belangrijke stap gezet in de stand van de 1e klasse E. Tegen de nummer drie van de ranglijst, Oranje Nassau Groningen, kwam de Drentse ploeg twee keer terug van een achterstand om uiteindelijk met 4-2 te winnen. Noordscheschut kwam in de wedstrijd tegen De Zeerobben goed weg met een punt nadat de ploeg in de laatste minuut een strafschop benutte en zo de stand op 1-1 bracht.

het nog ongeslagen HZVV kende een onverwachte beginfase tegen de bezoekers uit Groningen. Al in de vierde minuut kwam de thuisploeg door een treffer van Mitchell Schievels op achterstand te staan. Dit zette de spelers van HZVV op scherp, want na een eerste grote kans van Djababoe schoot Luke Millar in de twaalfde minuut de gelijkmaker binnen.In de zoektocht naar het doelpunt dat HZVV op voorsprong moest brengen kwam Oranje Nassau nog voor rust met een goede counter door de verdediging heen en opnieuw was het Schievels die het net wist te vinden. Met een tussenstand van 1-2 gingen beide ploegen de rust in.Een kwartier na rust trok Yoran Popovic de stand opnieuw gelijk met en schitterende volley op een voorzet van Daan Wijma. Ook bij de derde goal was Wijma van belang. Dit keer gooide hij de bal hoog voor Romano Djababoe, die vervolgens de 3-2 binnen kopte. In de laatste minuut van de wedstrijd bepaalde Noah ten Brinke de eindstand op 4-2.Door de zege loopt HZVV verder uit op Oranje Nassau. Ook medekoploper Drachtster Boys ging echter met 4-3 onderuit bij PKC'83, waardoor HZVV nu drie punten los staat van de naaste concurrent. De Hoogeveners staan met 15 punten uit vijf wedstrijden ongeslagen bovenaan.Op bezoek bij De Zeerobben uit Harlingen vocht Noordscheschut vandaag een achterhoedegevecht om belangrijke punten. Beide ploegen gingen eigenlijk de hele wedstrijd gelijk op en dat leidde tot weinig doelpunten.Vlak voor rust kwam de thuisploeg toch op 1-0 voorsprong door een treffer van Julian Zeinstra. Na rust kreeg Pieter Westra echter zijn tweede gele kaart van de wedstrijd en dus moest zijn team met tien man verder.Dit kwam de spanning van de wedstrijd wel ten goede, maar Noordscheschut wist het overtal niet uit te buiten. In de 89e minuut kreeg de ploeg van trainer Marc van Meel echter een strafschop toebedeeld. Melvin Mol schoot deze koelbloedig door het midden binnen en bracht zijn ploeg daarmee op gelijke hoogte. De toewijzing van de strafschop leidde tot frustratie bij De Zeerobben en enkele opstootjes op het veld.De scheidsrechter floot de wedstrijd uiteindelijk af bij een eindstand van 1-1 en dat leverde Noordscheschut een punt op. Uit vijf wedstrijden staat de teller echter nog maar op twee punten en daarmee staat de ploeg voorlaatste in de 1e klasse E. De Zeerobben blijft hekkensluiter.