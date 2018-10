Uitslagen en standen zaterdagvoetbal

VOETBAL - HZVV is ook na vandaag de koploper van de 1e klasse E. De ploeg van trainer Gert van Duinen deelde vóór de vijfde speelronde nog de eerste plaats met Drachtster Boys, maar die ploeg verloor vandaag. HZVV bleef ook vanmiddag ongeslagen en blijft daardoor de aanvoerder van de ranglijst.

Noordscheschut wist in dezelfde klasse opnieuw niet te winnen. De ploeg van Marc de Meel wacht nog steeds op de eerste driepunter, maar de ploeg speelde gelijk op bezoek bij Zeerobben met een 1-1 eindstand.ACV kreeg in de Hoofdklasse B bezoek van WHC. Na een doelpuntloze eerste helft werd er maar liefst zeven keer gescoord in het tweede bedrijf. De doelpunten werden vooral gemaakt door de Assenaren, de ploeg won met 5-2.Bekijk hieronder alle uitslagen en standen in het zaterdagvoetbal (waarbij je bij elke klasse nu ook op de stand kunt klikken):