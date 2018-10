Cassata #7: ijsbaandiscussie , hoe haal je toeristen naar Drenthe, Dutchbatters in toneelstuk Srebrenica, Hans Engels is burgemeester

In Cassata de ijsbaansoap in Hoogeveen, waarmee de gemeente zich volgens de Rekenkamer op zeer glas ijs begeeft, en met grote kans in een financieel wak te rijden.

Drentse Dutchbatters onder wie Wim Dijkema spelen in een rauwe voorstelling over Srebrenica en Astrid Crum van Marketing Drenthe als speciale tafelgaste, koud terug uit China en boordevol nieuwe Oer-plannen voor Drenthe.2.08 Directeur van Marketing Drenthe Astrid Crum over haar reis naar China om te kijken hoe je het beste Chinezen kunt lokken.9.05 Discussie over het vernietigend ijsbaanrapport van de Rekenkamer Hoogeveen, met wethouder Erwin Slomp en PvdA-fractievoorzitter Inge Oosting.29.48 Drentse Dutchbatters spelen in een rauwe theatervoorstelling over de val Srebrenica. Dutchbatter Wim Dijkema is een van de acteurs.37.47 Bijzonder hoogleraar Hans Engels in zijn nieuw functie als burgemeester van Loppersum44.04 Directeur Marketing Drenthe Astrid Crum over acties om toeristen naar Drenthe te trekken.55.10 Radiofurum met Jacob Bruintjes, Eric Ziengs en Astrid Crum.Margriet BenakAstrid Crum (Marketing Drenthe)Erwin Slomp (wethouder Hoogeveen)Inge Oosting (fractievoorzitter PvdA Hoogeveen)Wim Dijkema (oud-Dutchbatter)Hans Engels (waarnemend burgemeester Loppersum)Jacob Bruintjes (gewestelijk voorzitter PvdA)Eric Ziengs (Tweede Kamerlid VVD)