Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dames Sudosa Desto slaan slag, Tjoba weggespeeld De dames van Sudosa Desto zijn voorlopig lijstaanvoerder (foto: Archief RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De dames van Sudosa Desto uit Assen hebben in de uitwedstrijd tegen Dynamo Tubbergen een ruime zege gepakt. De eerste divisionist versloeg de thuisploeg met 0-4. Voor de dames van Tjoba uit Klazienaveen was er geen succes. De Drenten gingen met 4-0 onderuit bij Set-Up'65 uit Ootmarsum.

Sudosa Desto lijstaanvoerder

De volleybalsters uit Assen liepen al in de eerste van vier sets over de dames uit Tubbergen heen. Met 15-25 was het overwicht duidelijk. Toch kwam Dynamo in de tweede set dichter bij, maar alsnog ging de zege in 22-25 naar de Assenaren. In de derde set werd de thuisploeg met 9-25 van het veld gespeeld en de laatste set werd gewonnen in 23-25.



Door de zege houdt Sudosa Desto aansluiting bij de top van de ranglijst in de Eerste Divisie. De ploeg is voorlopig lijstaanvoerder met 21 punten uit vijf wedstrijden. Directe concurrenten D.B.S en Sneek spelen later vanavond hun vijfde wedstrijd.



Tjoba maakt geen kans

In sporthal de Schalm in Ootmarsum had Hake Tjoba uit Klazienaveen geen moment zicht op een zege. De ploeg verloor vier sets met ruime cijfers. De eerste set ging in 25-17 verloren, de tweede set in 25-15, de derde set in 25-20 en de laatste set in 25-18.



Door het verlies blijft Tjoba voorlaatste op de ranglijst van de Eerste Divisie.