PSV moeiteloos langs FC Emmen: 6-0 PSV neemt de goal van FC Emmen onder vuur.

VOETBAL - Een minuut lang had PSV vanavond vrees voor FC Emmen. Of beter, voor scheidsrechter Bas Nijhuis én de VAR in Zeist. Middenvelder Jorrit Hendrix maakte bij de stand van 1-0 een overtreding op Alexander Bannink. De PSV'er had al geel op zak, maar werd gespaard. Daarna ging het snel en besliste de regerend landskampioen al in de eerste helft: 4-0. Uitendelijk werd het 6-0, waarmee Emmen de grootste nederlaag van het seizoen leed.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Via Gaston Pereiro kwam PSV in de 12e minuut op 1-0, waarna Luuk de Jong er 2-0 en 3-0 van maakte. Kort voor rust zorgde Pereiro voor de 4-0 ruststand.



In de tweede helft deed de Eindhovense club het rustig aan. Pas in de slotfase gaf de thuisclub weer wat gas. Via invaller Erick Guttierez en Hirvin Lozano werd het uiteindelijk 6-0.



Dick Lukkien bracht in de tweede helft nog twee spelers die hun debuut maakten in de eredivisie: Robbert de Vos en Easah Siuliman.



