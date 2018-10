Deel dit artikel:













'We moeten de Chinezen in de week leggen' Chinese touroperators in Drenthe (foto: RTV Drenthe)

Drenthe is nog niet klaar voor de Chinese toerist. Dat zegt directeur Astrid Crum van Marketing Drenthe na een bezoek aan China in het Radio Drenthe-programma Cassata.

"Het was een bijzonder bezoek, en je merkt daar toch dat het een hele andere cultuur is dan bij ons. Wij zijn heel direct, maar Chinezen laten zich niet zo kennen."



"We vroegen Chinese touroperators die afgelopen mei verschillende attracties in Drenthe bezochten toen wat ze er ervan vonden, maar daar gaven ze geen antwoord op. Nu hebben ze ze beter leren kennen en krijg je die antwoorden wel", zegt Crum.



Brood

"Ze vonden Coevorden een hele mooie historische stad, maar wat ze minder positief vonden was al het brood dat ze te eten kregen. 's Ochtends brood en 's middags brood en het was ook nog hard. Ze zijn noedels gewend."



Luxe

En wat Chinezen volgens Crum ook misten was een grotere attractie, "want ze houden van shoppen, dus kun je denken aan een outlet, en dan het liefst met de duurdere merken. En ze misten het vertier 's avonds. Bovendien houden ze van luxe. Ze vonden de accommodaties te eenvoudig. Ze willen het liefst een luxe vijfsterren hotel. We zijn er in Drenthe dus nog niet klaar voor."



Maar Marketing Drenthe wil natuurlijk niet alleen Chinese toeristen naar Drenthe halen. Voor volgend jaar is het thema Oertijd gekozen om Drenthe op de kaart te zetten. "Dat koppelen we aan de grote open lucht theatervoorstelling De Mammoet van Tom de Ket", aldus Crum.



Duitsers en Vlamingen

Marketing Drenthe wil het liefst toeristen binnenhalen die wat meer geld uitgeven. "Dan

richten we ons op de Duitsers en de Vlamingen, want de binnenlandse markt is verzadigd. Dat zijn twee verschillende doelgroepen. De Vlamingen zijn wat meer bourgondisch en de Duitsers zijn wat formeler. Bovendien hebben Duitsers op ander tijden vakantie, dus heb je het hele jaar rond bezetting."



"Dan moet je wel je website op orde hebben, en je moet weten hoe je bijvoorbeeld een Duitse gast moet ontvangen, hoe je ze aanspreekt. En aftersales zijn heel belangrijk."



Acties

Wat aanbod betreft voor de internationale markt gaat Marketing Drenthe ook inzetten op het thema Van Gogh. "We moeten veel meer zichtbaar maken wat wij in Drenthe aan Van Gogh onderwerpen te bieden hebben. Hij heeft in Drenthe besloten dat hij schilder wilde worden.



Crum wil ook met guerrilla-acties in de Randstad de aandacht vestigen op Drenthe. "In Amsterdam kunnen toeristen in kassen een 'plantenbad' nemen. Dat is toch te gek voor woorden, terwijl we hier in Drenthe alleen maar natuur hebben. Je zou daar een gekke actie kunnen doen om mensen naar Drenthe te krijgen."