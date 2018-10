Deel dit artikel:













Historische club Avereest: Kanaal Dedemsvaart weer bevaarbaar maken Het dempen van de Dedemsvaart (foto:historische vereniging Avereest) Turfschip van de gebroeders Baas (foto: historische vereniging Avereest)

De historische vereniging Avereest blaast een tien jaar oude droom nieuw leven in: het Kanaal Dedemsvaart naar Coevorden weer bevaarbaar maken.

Geschreven door Lydia Tuijnman

Door de crisis doofde de eerste poging uit; geen geld, niet haalbaar. Maar nu de economie weer op volle toeren draait wil het bestuur opnieuw steun zoeken voor dit plan.



Er is een filmpje verschenen op de Facebook-site van de vereniging. daar wordt met veel drone opnames getoond hoe mooi het zou zijn als de nu voor de scheepvaart onbruikbare waterpartijen weer benut zouden kunnen worden.



Meer levendigheid, een impuls voor de middenstand, een mooie nostalgische sfeer, sterk verbeterde waterberging, de kijker krijgt een reeks voordelen voorgeschoteld.



Turf

Het van oorsprong 43 kilometer lange kanaal is in 1809 gegraven. De Dedemsvaart is vernoemd naar Baron Van Dedem die hem liet graven voor het vervoer van turf. De levensader bracht de moerassige streek tot welvaart. Sinds de jaren zestig is de vaarroute afgesloten voor het scheepvaartverkeer en grotendeels gedempt. Nu loopt over grote delen van het tracé een drukke provinciale weg.



Lange adem

Rooseboom (75) denkt dat het hele traject, van plan tot realisatie, misschien wel twee of zelfs drie decennia in beslag zal nemen. Maar het begin is er. Volgende week is er een eerste brainstormsessie met geïnteresseerden, enthousiastelingen en betrokkenen.



"Natuurlijk is het een kwestie van lange adem", geeft hij toe. Er zouden tientallen bruggen weer draaibaar gemaakt moeten worden of op zijn minst verhoogd, dammen moeten verwijderd en wegen moeten verlegd. Een investering van vele tientallen miljoenen.



Het grootste probleem zijn nog (spoor-)wegen die dwars over het gedroomde kanaaltracé liggen. Om in Coevorden aansluiting op het Kanaal Dedemsvaart te kunnen krijgen moet daar een stuw weer een werkend sluisje worden.



Fluitend naar Drenthe varen

Het opengraven van de ooit gedempte stukken vindt hij niet reëel. Wat hem meer voor ogen staat is het 'aan elkaar knopen' van bestaande waterwegen. Kanaal De Dedemsvaart en het Ommerkanaal, ook een nagenoeg dode vaarroute. De plannen staan op twee kantjes A4. De twee waterschappen die er over gaan, Velt en Vecht en Groot Salland vegen de plannen volgens Rooseboom niet onmiddellijk van tafel: ,,Ze vinden het op zich wel een leuke gedachte.''



De historische vereniging hoopt dat het plan 'tussen de oren' komt te zitten van de bestuurders, zowel die van het waterschap, als van provincie en gemeente. Voorzitter Barend Rooseboom verwacht het zelf niet meer mee te maken, hij is inmiddels 75 . "Maar misschien kunnen mijn kleinkinderen ooit fluitend naar Drenthe varen.''