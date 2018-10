Wie was jouw man of the match tegen PSV?

VOETBAL - FC Emmen verloor in de negende speelronde van de Eredivisie met keiharde cijfers bij koploper PSV. In Eindhoven werd het maar liefst 6-0.

Ondanks het pak slaag voor de ploeg van Dick Lukkien krijgt ook deze wedstrijd een man of the match-verkiezing. Wie was de beste Emmenaar in het Philips Stadion? Maak hieronder je keuze.