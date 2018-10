Deel dit artikel:













Ondernemen in Drenthe: 'Als je gelukkig wil worden, moet je boer worden' Jacob Room tussen zijn geiten (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

Er zijn niet veel die tegenwoordig nog een agrarisch bedrijf beginnen, maar toch kan het. Dat bewijst de 29-jarige geitenboer Jacob Room uit Nijensleek.

"Het kan toch nooit, denk je eerst. Later ga je rekenen en dan blijkt het misschien toch wel te kunnen", vertelt Room trots.



'Bloed kruipt waar het niet gaan kan'

"Ik heb echt van alles gedaan. Ik was zzp'er, van stratenmaker tot tuintjesaanlegger. Dat vond ik ook wel heel leuk, maar ik wilde toch meer voor mezelf hebben en meer met dieren." Via allerlei omzwervingen komt Room uiteindelijk bij een geitenboer te werken en die inspireert hem. "Hij zegt tegen mij: 'Waarom begin je niet voor jezelf?'"



En zo geschiedde. Jacob Room trok de stoute schoenen aan. De stallen bouwde hij grotendeels zelf en met keihard werken, een beetje geluk en een hoop lef is het hem gelukt. Inmiddels heeft hij ruim 500 geiten, waarvan ruim 260 biologisch melkt.



Familiebedrijf

"Ik wil eigenlijk samen met Lianne, mijn vriendin, het bedrijf doen", vertelt Room. "Ze werkt nu nog gewoon 32 uur buiten de deur. Blijkt het dat 525 geiten genoeg is om van rond te komen dan doen we dat, maar mocht het zijn dat we dan uit moeten breiden om haar in het bedrijf te krijgen, dan zullen we dat wel gaan doen denk ik."



Hij is best een beetje trots. "De landbouwschool mocht ik niet doen, maar dat heb ik stiekem toch gedaan. Boer ben je en boer word je niet. Boer zijn zit gewoon in je", glimlacht Room.