Sudosa-Desto blijft hekkensluiter in Topdivisie na nederlaag tegen concurrent Sudosa-Desto verliest van Dynamo (foto: RTV Drenthe/Florian van Velthoven)

VOLLEYBAL – Sudosa-Desto uit Assen heeft ook zijn vijfde wedstrijd in de topdivisie niet kunnen winnen. De hekkensluiter nam het op tegen directe concurrent Dynamo Apeldoorn 2, maar het werd geen moment een echte wedstrijd. Binnen een dik uur rekenden de gasten vakkundig af met Sudosa en won eenvoudig met 0-3: 23-25,21-25 en 23-25.

Geschreven door Florian van Velthoven

Vooraf was de wedstrijd bestempeld als 'degradatieduel'. Sudosa-Desto stond laatste in de Topdivisie met maar twee schamele puntjes, terwijl Dynamo 2 maar één punt extra had. Winst was dan ook noodzakelijk voor beide ploegen. Sudosa wachtte zelfs nog op de eerste overwinning. Een 3-2 nederlaag tegen Donitas en DS was tot op heden het beste resultaat.



Eerste set: 23-25

Na een gelijkopgaande beginfase, kwam de ploeg van trainer Erik Noordijk op een 11-7 voorsprong. Toch kon de ploeg uit Assen die voorsprong niet behouden, want de gasten uit Apeldoorn kwamen terug tot 14-14. In een spannende slotfase trok Dynamo aan het langste eind. De Apeldoorners kregen op 23-24 een setpunt, en gelijk bij de eerste poging was het raak: 23-25.



Tweede set: 21-25

Dynamo nam het gelijk het initiatief in handen door een 6-10 voorsprong te nemen. Sudosa kwam in eerste instantie maar niet dichterbij. Ook een schitterend block van Gerwin Pool en Rick Westra hielp niet. Dynamo gaf de marge niet meer weg en kwam bij een stand van 19-24 op setpoint. Arjan Snippe en een fout bij Dynamo zorgde ervoor dat Sudosa terugkwam tot 21-24, maar daarna was het verzet gebroken.



Derde set: 20-25

Sudosa leek in de derde set de schroom van zich af te hebben geworpen. Vooral Arjan Snippe was in vorm, en daardoor kwam de ploeg uit Assen op een 10-7 voorsprong. Lang kon er niet genoten worden van de voorsprong want Dynamo kwam terug tot 12-12. De ploeg uit Apeldoorn kwam zelf tot 13-15 na een slechte pass van Jaron Spiegelaar. Sudosa vocht vervolgens voor elk punt en kwam terug tot 17-17, maar daarna sloeg Dynamo alsnog toe: 20-25.



'We missen vertrouwen'

Spelverdeler Niels Anker zag na de kansloze nederlaag een team zonder vertrouwen. “We hebben de afgelopen twee weken tegen topploegen als Inter Rijswijk en Webton Hengelo gespeeld. Dan ga je flink onderuit, maar blijkbaar doet dat wel iets met ons. We maken fouten die wij vorig helemaal niet maakten. Ik denk dat het ook een stukje angst is.”



Toch denkt Anker dat het dit seizoen nog wel goed gaat komen met Sudosa-Desto. “Wij kunnen ongelofelijk goed volleyballen, dat zijn wij niet ineens verleerd. En: we zijn een hecht team. Ik denk dat dat uiteindelijk de doorslag gaat geven.”



'De agressiviteit miste'

Trainer Erik Noordijk miste ook een stukje agressiviteit tegen Dynamo. “Als je een goed resultaat wil halen, zal je alles uit de kast moeten halen. Zowel kwalitatief als op mentaal vlak. In alle opzichten was dat vandaag ondermaats. De agressiviteit was er vandaag niet, terwijl dat vandaag een absolute must was.



Na vijf gespeelde wedstrijden staat Sudosa-Desto twaalfde en laatste in de Topdivisie. Volgende week zaterdag speelt de ploeg uit Assen in de tweede ronde van de beker tegen EVV uit Elburg.