Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Derde opeenvolgende 4-0 nederlaag voor Olhaco Olhaco gaat weer hard onderuit (foto: RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Olhaco heeft een kansloze nederlaag geslikt in de Eerste divisie A. De ploeg uit Hoogeveen ging met 4-0 onderuit bij koploper Keistad in Amersfoort.

Olhaco verloor de eerste set met 25-17 en wist ook daarna niet voor een stuntje te zorgen. In de tweede set was het uiteindelijke verschil slechts drie punten (25-22), maar vervolgens liep de marge van Keistad alleen maar op (25-20 en 25-15).



Drie op rij

Voor Olhaco is het de derde 4-0 nederlaag op rij in de Topdivisie. Eerder werd met dezelfde cijfers verloren van Protos en Scylla. De eerste competitiewedstrijd had Olhaco nog gewonnen van Orion (3-1).



Laatste plaats

De equipe van trainer Dennis Luider staat na vier duels op de laatste plaats. Olhaco heeft in totaal vier punten. Over een week wacht een uitwedstrijd tegen Woudenberg.