Veel bloemen op plek waar eigenaar Chinees restaurant om het leven kwam

Op de plek waar donderdagavond de eigenaar van een Chinees restaurant in Hoogeveen om het leven kwam, worden veel bloemen gelegd.

Wat zich precies heeft afgespeeld aan het Kaaplaantje is nog steeds onduidelijk. Mogelijk is een overval op het restaurant gepleegd, bronnen zeggen dat de eigenaar waarschijnlijk heeft geprobeerd om de overvallers tegen te houden.Het slachtoffer werd gevonden naast een auto die tegen een betonnen muur was gereden. Het vermoeden bestaat dat heeft hij geprobeerd de auto te laten stoppen. Buurtbewoners reageerden aangeslagen op de dood van de man.