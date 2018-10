Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











E&O laat titelfavoriet Houten glippen Freek Gielen geeft instructies (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - E&O heeft niet kunnen stunten tegen koploper Houten. In Emmen stond de formatie van Freek Gielen bij rust aan de leiding tegen de ongeslagen lijstaanvoerder.

Geschreven door Stijn Steenhuis

In het eerste half uur sloeg E&O verrassend een gaatje. Verkeerde keuzes van de koploper uit Utrecht werden aan de overkant afgestraft. Een mooie rol was weggelegd voor Gijs Freriks. De hardwerkende cirkelspeler scoorde voor rust vier keer.



De Jonge

Na de pauze herstelde Houten rap de schade (van 13-10 naar 14-14). Onder meer oud-speler van E&O Sonni de Jonge deed de Emmenaren met twee doelpunten pijn. De vlam slag in de pan toen schutter van Houten Jarn van Gool na een duw een rode én blauwe kaart kreeg.



Dertien minuten voor tijd tekende hoekspeler Rick Wielage voor een nieuwe voorsprong (19-18). Lang kon E&O niet van het juichmoment genieten. Emmenaar De Jonge deed met zijn vijfde treffer de club waar hij debuteerde in de eredivisie pijn (19-21).



Linkerrijtje

Het eindsignaal klonk bij 22-26. Freriks (5) en Wielage (4) eindigden namens E&O bovenaan het scoreformulier. Door de nederlaag zakt de formatie van Freek Gielen af naar de onderkant van het linkerrijtje.



Ook vrouwen E&O onderuit

De vrouwen van E&O bleven eveneens met lege handen achter. Het bezoek aan ZAP in Breezand eindigde in 26-19. De formatie van trainer Henk Smeenge won dit seizoen in de eerste divisie één keer.