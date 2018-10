Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hurry-Up tegen oud-coach Fiege naar eerste uitzege in BENE-League Zege voor Hurry-Up (archieffoto: RTV Drenthe)

HANDBAL - Hurry-Up heeft de eerste uitzege beet in de BENE-League. De formatie van Tim Remer en Manuel Kremer zegevierde bij Initia Hasselt: 23-26.

Hurry-Up keek na de eerste helft nog tegen een 13-10 achterstand aan. In de tweede helft liet de ploeg uit Zwartemeer de wedstrijd echter kantelen en verzekerde zich uiteindelijk van twee belangrijke punten in het Belgische Hasselt.



Fiege

Bij de thuisclub zat Joop Fiege als coach op de bank. Hij is ex-bondscoach van het Nederlands team en was werkzaam bij Hurry-Up en E&O in Emmen. Na een zuinig jaar met die laatste club besloot Fiege zijn driejarig contract te verscheuren.



Hurry-Up verloor deze BENE-League drie wedstrijden (Visé, Tongeren, NeLo) en won er eentje (Bevo). Eerder deze maand werd in de Challenge Cup het Moldavische Olimpus-85 met stevige cijfers verslagen (30-16 en 42-21).