Dick Lukkien: Proberen te voetballen of lelijk spelen maakt hier geen verschil

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien was na afloop van de oorwassing bij landskampioen PSV vanzelfsprekend not amused. Met name over de manier van verdedigen was de oefenmeester zeer ontevreden.

We hebben angstig verdedigd en we liepen teveel achteruit bij zeker vier van de zes goals. Daar moeten we heel snel in groeien. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

Wie vond jij de beste Emmenaar tegen PSV?

Het interview met Dick Lukkien na PSV - FC Emmen

Maar dat zijn ploeg dik van PSV verloor vond Lukkien ook nog wel logisch. "PSV en Ajax zijn zoveel beter dan alle andere ploegen en dus ook dan Emmen."Onderweg naar de persconferentie kreeg Lukkien links en rechts te horen dat hij zijn elftal naïef had laten spelen, veel te aanvallend. Daar was de oefenmeester het niet mee eens. "We kunnen wel lelijk gaan voetballen en met tien man voor de goal gaan liggen, maar dat maakt tegen PSV niets uit. In de tweede helft hebben we lelijk gevoetbald en maken ze er ook nog twee. Het is heel simpel. Iedereen verliest hier. Ajax verloor met 3-0, VVV ging met anti-voetbal met 4-0 naar huis en Willem II ging er met aanvallend voetbal met 6-1 van af."Lukkien vervolgt: "We zijn niet in staat om op dit niveau te verdedigen. We hebben angstig verdedigd en we liepen teveel achteruit bij zeker vier van de zes goals. Daar moeten we heel snel in groeien."De trainer van FC Emmen vond overigens wel dat PSV goed weg kwam toen middenvelder Jurgen Hendrix, bij de stand 1-0, geen tweede gele kaart kreeg na een overtreding op Alexander Bannink. "Ik denk dat iedere andere scheidsrechter hier de tweede gele kaart had gegeven, maar daar marchandeerde Nijhuis."