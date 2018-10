Deel dit artikel:













Sterke opening marathonseizoen Ingmar Berga Sterke opening marathonseizoen Ingmar Berga (foto: RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - Ingmar Berga uit Hoogeveen is bij de eerste marathon van het seizoen in Amsterdam zevende geworden. Hij maakte deel uit van een kopgroep van negen man die twee rondes voorsprong pakte op het peloton.

Geschreven door Karin Mulder

De overwinning in Amsterdam ging naar zijn ploeggenoot bij Okay Jeans & Fashion: Sjoerd den Hertog. Vorig jaar wist hij het eindklassement op kuntstijs te winnen. Hij hield Arjan Stroetinga en Peter Michael uit achter zich. Skeeleraar en langebaanschaatser Michael komt uit Nieuw Zeeland en rijdt dit seizoen voor Brokers/Flexibles. Het team is gelieerd aan de ploeg van Berga en Den Hertog.



Frank Vreugdenhil uit Eldersloo en Kevin Hoekstra uit Bovensmilde maakten deel uit van een grote groep van negentien mannen die al vroeg in de wedstrijd één ronde voorsprong pakte. Hoekstra finishte als dertiende, Vreugenhil werd negentiende.



Schouten wint massasprint

De overwinning bij de vrouwen ging na tachtig rondes naar Irene Schouten. Zij won de massasprint. Iris van der Stelt werd tweede en Bianca Bakker eindigde op de derde plaats.



Imke Vormeer uit Meppel finishte in Amsterdam als dertiende. Marlous Hoogeveen uit Borger werd negentiende.