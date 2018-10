Don Diablo hoort eindelijk bij de tien beste dj's ter wereld

Dj Don Diablo uit Dalen mag zich rekenen tot de beste dj's ter wereld. De Drentse artiest staat als zevende op de ranglijst van de DJ Mag 100. Die lijst wordt gezien als dé verkiezing van de beste dj van het jaar.

Het is voor Don Schipper, zoals Don Diablo eigenlijk heet, een droom die uitkomt. "Life goals", schrijft hij op Twitter. "Het is nogal een reis, met ups en downs, maar jullie [de fans, red.] steun en liefde is wat mij drijft."Vorig jaar stond de dj nog op de elfde plek, het jaar ervoor eindigde hij als vijftiende. Tegenover RTV Drenthe liet hij twee jaar geleden nog weten dat een toptiennotering een van z'n dromen was. "Dat is voor mij een soort van 'afmaken'."Don Diablo werd geboren in Coevorden. Hij groeide op op De Schimmelarij en in Dalen. Naar eigen zeggen komt hij nog vaak in Drenthe. "Ik kom nog elke week in Coevorden. Ik ga dan op bezoek bij m'n moeder", zei hij eerder.