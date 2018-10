Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nick Schilder opent Schaaktoernooi Hoogeveen: 'Hij schaakt beter dan dat ik zing' Schilder schaakte tegen meerdere kinderen (foto: RTV Drenthe)

Het Schaaktoernooi in Hoogeveen is weer losgebarsten. 251 schakers uit 19 landen doen mee aan de 22e editie van het toernooi. Nick Schilder, van Nick en Simon, opende het gisteren.

Schilder schaakt zelf ook, maar schaken is wel even wat anders dan zingen. "Het is zeker wat anders. Dat is ook de reden waarom ik het nog steeds zo leuk vind om het doen. Het is totaal anders dan de showbizz, een groter verschil bestaat bijna niet. Ik doe het al van jongs af aan."



Voor de opening ging Schilder eerst nog simultaanschaken tegen een groep kinderen. "Het is leuk om tegen Nick te schaken, weer eens wat anders", reageert een van de deelnemers. Een andere jongen is best onder de indruk. "Het is echt heel cool. Ik heb nog nooit tegen zo'n iemand geschaakt."



'Hij schaakt beter dan dat ik zing'

Schaakgrootmeester Loek van Wely was ook in Hoogeveen. Op de vraag of hij van Schilder zou winnen, reageert hij gevat. "Nick is wel een goede schaker. Ik denk dat Nick beter schaakt dan dat ik zing." Het Schaaktoernooi in Hoogeveen duurt nog tot en met volgende week zaterdag.