Tokkel en Bartje geëerd met muurschildering in Assen

Tokkel en Bartje, misschien wel de twee bekendste figuren in Assen, zijn sinds kort te zien op de muren van garages aan de Doevenkamp in de stad.

De muurschilderingen zijn een initiatief van bewoners, Mijn Buurt Assen, woningbouwvereniging Actium, Vaart Welzijn en de gemeente Assen.Robert Willem Imker, beter bekend als Tokkel, was de bekendste zwerver van Assen. Voor z'n zwerversbestaan was hij een goede gitarist. Zo speelde hij eind jaren 60 in de band The Sound of Imker , een van de wildste bands van dat moment.Niet lang daarna gaat het mis met Tokkel. Hij werkt nog even samen met Herman Brood, maar raakt weer verslaafd en belandt op straat. In Assen krijgt Tokkel uiteindelijk een cultstatus als zwerver. Zo prijkte hij op ansichtkaarten van de stad en kende iedereen zijn beroemde vraag: "He'j een gulden veur mij?" Tokkel overlijdt in 2001, op 52-jarige leeftijd.Bartje is natuurlijk bekend als de belangrijkste figuur uit de boeken van schrijver Anne de Vries. Hij is een jongetje dat in het verhaal opgroeit in een arm Drents arbeidersgezin. In de loop der jaren is het figuur uitgegroeid tot een Drents icoon , mede door het succes van de televisieserie, die in de jaren 70 te zien was. "Ik bid niet veur bruune bonen", is de bekendste uitspraak van Bartje.